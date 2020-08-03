Datça açıklarında 37 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Güney Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Aktur Tatil Sitesi Kurucabük açıklarında sabah saatlerinde lastik botun içinde, göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Marmaris'ten hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 82' isimli Sahil Güvenlik botu ile bölgede inceleme yapan ekipler, saat 07.30 sıralarında, 6 metrelik lastik botun içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na gitmek üzere hareket halindeyken durdurulan botun içindeki Güney Afrika uyruklu 37 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerden 22'sinin erkek, 10'unun kadın, 5'inin ise çocuk olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının ardından işlemleri yapılmak üzere Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Göçmenlerin daha sonra Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.