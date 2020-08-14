Darphane’nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı

Yurttaşların oluşan altın talebi Darphane rakamlarına da yansıdı. Darphane bu yılın temmuz ayında 1 milyon 435 bin gram çeyrek altın üretimi yaparken 2019 yılının aynı ayında üretim 701 bin gramdı. Adet bazında bakıldığında 2019 yılının temmuz ayında 400 bin 211 çeyrek altın üretildi, 2020 yılının temmuz ayında ise 828 bin 990 adet çeyrek altın üretimi gerçekleşti.

Sözcü'nün haberine göre vatandaşlar altın alabilmek için kuyumcuların önünde kuyruk olurken geçen ay üretilen çeyrek altın miktarı ağırlık bazında 2017 yılının mayıs ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ikinci üretim oldu. Geçtiğimiz haziran ayında da 1.7 milyon gram çeyrek altın üretilmişti.

Yıldırımtürk: En önemli sebebi verginin artırılması

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Önceki yıllarda ortaya çıkan rakamların düğün sezonu gibi mevsimsel ihtiyaçlardan doğduğunu ancak bu yıl durumun farklı olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Bu yıl düğünler ile alakalı bir durum söz konusu değil. Tamamen tasarruf ile alakalı. İnsanların altına olan talepleri arttı. Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çalışmaları yeterince başarılı olamadı. 10-12 yılda sadece 600 ton kadar altın geldi.” dedi.

Bu yıl mayıs ayında döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) binde 2’den yüzde 1 düzeyine yükseltilmesinin de insanları fiziki altın alımına yönlendirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Bu da fiziki altına talebin, dolayısı ile darphane üretiminin artmasına neden oldu. Alınan altınlar ise çok yüksek ihtimal ile yine yastık altına gidecek.

Bu yıl dünyada ortaya çıkan durumdan kaynaklı insanlar zaten altına yönelmişti. Üzerine bir de BSMV’nin yüzde 1 olmasına karar verilince insanlar tercihlerini fiziki altından yana kullandı. Darphane üretiminin bu kadar artmasının en önemli nedeni vergi getirilmesidir.

Vergi gelmemiş olsa altınların para karşılığı bankalarda kalır, yastık altına gitmezdi. Bu işlerin masa başında alınan kararlar ile yürümeyeceği ortaya çıktı.” dedi.

'Darphane yetişemedi'

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtmişti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” diye konuşmuştu.