'Darphane'de üretilecek' denildi, AKP'li patrona verildi: Bandrole yüzde 1276 zam!

“Artık devlet üretecek” denilerek yabancı şirketten alınıp Darphane'ye devredilen ancak Darphane'nin de 5 ay önce kurulan DNS adlı özel firmaya devrettiği bandrollere, yüzde bin 276 oranında zam yapıldı. Eski firma, 1 milyon bandrolü 23 bin liraya satarken, AKP'ye yakın patronun kurduğu DNS firması 29 Eylül'de aynı miktar bandrol basımı için 316 bin 546 lira istedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu.

Ancak ekonomi yönetimi bandrollerin "yerli ve milli" olması için görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verip ihaleleri iptal etti. Böylece görev kamuya geçmişti.

Yeni bandrollerin devletin üretmesini beklerken çıkarılan düzenleme ile önce Darphane Matbaası Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıldı, ardından da işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Bu yetkinin ardından mayıs ayında DNS isimli bir firma kuruldu. Bandrol işi de bu firmaya verildi.