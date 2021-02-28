Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi

Antalya'da 9 gün önce evlerinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada Nurettin Yaşar ile oğlu Ahmet Yaşar tarafından darp edilen 58 yaşındaki yüzde 90 engelli Mümin Kara, bu sabah yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde yüzde 90 engelli Mümin Kara, 50 yaşındaki yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri Nurettin Yaşar ve oğlu Ahmet Yaşar arasında park yüzünden tartışma çıktı.

Mümin Kara ve Emine Kara, işletme sahipleri tarafından ağır bir şekilde darp edilmişti.

Baba tutuklandı, oğul adli kontrolle serbest

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Olay günü ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile Ahmet Yaşar 24 Şubat'ta yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, oğlu Ahmet Yaşar adli kontrolle serbest bırakıldı.