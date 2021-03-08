Darp edilen kadının kardeşi neler yaşandığını ve ablasının sağlık durumunu açıkladı

Samsun'da üç yıl önce boşandığı E.M.'yi sokak ortasında, çocuğunun yanında darp eden saldırgan İbrahim Zarap, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan E.M.'ni kardeşi Rümeysa M., boşanma sonrası üç dört kez darp olayı yaşandığını, aldıkladı uzaklaştırma kararının da 2-3 ay önce bittiğini dile getirdi.

Ablasına olayı sosyal medyadan duyurmaları, bu sorunların başka türlü çözülmediğini söylediği ancak ablasının çekindiği için bunu yapamadıklarını belirten Rümeysa M., olayı arkadaşlarının gönderdiği videoyla öğrendiğini, bir kez daha elini kolunu sallaya sallaya çıkmasına tahammül edemeyeceği için paylaşma gereği duyduğunu söyledi.

Ablasının sağlık durumuna ilişkin de açıklamada bulunan Rümeysa M., hayati tehlikeyi atlattığını ifade etti.

Ablasının yüzünde kırıklar olduğunu, iki gözünün şu anda kapalı durumda olduğunu belirten Rümeysa M., ablasının konuşabildiğini, bilincinin yerinde olduğunu söyledi.