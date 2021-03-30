Darp edilen çocuk işçiye de hapis cezası

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılırken çocuk işçiyi döven patrona ise 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Olay, 7 Mart’ta Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Şükrü Can K, yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., (34) Ali S., (29) ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Burada patronları tarafından o gün de çalışması istenen Şükrü Can K., yevmiye hesabı çalıştı.

Akşam saatlerinde taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca işyeri sahipleri Şükrü Can K.’yı iş yerine kapatarak üzerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Çocuk işçi 5 saat boyunca işkenceye tabi tutuldu. Şükrü Can K. tuvalete gitme bahanesiyle bir fırsatını bularak kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığındı olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kendisini korumak isteyen çocuk işçiye de ceza istediler

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İki ayrı iddianame birleştirilerek Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklu sanık işyeri sahibi Akif A. hakkında ‘cebir, tehdit, hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, darp edilen çocuk işçi Şükrü Can K. hakkında ise hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma gerekçesiyle ‘silahla basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şükrü Can K. ifadesinde tartıştıkları patronu Akif A.’nın alacağı parasını istemesi üzerine kendisine küfrettiğini söyleyerek, “Akif A. bana küfredince sinirlendim ve kendimi koruma maksatlı elime geçirdiğim balık kasasını Akif A.’ya savurdum. Bunu vurma amaçlı yapmadım” dedi.