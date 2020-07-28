Darfur'da 60'tan fazla kişi öldürüldü, hükümet güvenlik gücü yollayacağını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde düzenlenen saldırıda 60'tan fazla kişinin katledildiğini bildirdi.

The Australian'da yer alan habere göre, bölgede yaşayan Masalit halkını hedef alan saldırganlar, yağmalamanın yanı sıra ev ve pazar kundaklamaları gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 silahlı kişinin Darfur bölgesinde yer alan Beida kentinin kuzeyindeki Masteri kasabasına saldırdığını belirtti.

Cumartesi gerçekleştirilen saldırı sonrası kasabada yaşayan 500'e yakın kişi yetkililerden daha fazla koruma talebiyle protesto düzenledi.

Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok, dün yaptığı açıklamada, hükümetin çatışmaların arttığı Dafur bölgesine "vatandaşları ve tarım sezonunu korumak amacıyla" daha fazla güvenlik gücü yollayacağını duyurdu.

Bölgede Cuma günü silahlı kişiler, bir köye araçla gelerek 20 sivili öldürmüştü.

Darfur'da 2003 yılından bu yana etnik azınlık gruplarla aralarında Arap göçebe kabilelerinden oluşan Cancavid milislerinin de bulunduğu Ömer Beşir yanlısı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Hükümetin bölgeye şu ana dek düzenlediği operasyonlar sonucunda 300 bin kişi yaşamını yitirirken, 2,5 milyon kişi yurtlarından edildi.

Beşir'in askeri darbe sonucu devrilmesinin ardından bölgedeki şiddet olayları azalmıştı. Hükümetle 9 isyancı grubun oluşturduğu koalisyon arasında Ocak ayında barış için ön mutabakat sağlanmıştı.