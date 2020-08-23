Dardanel'den sonra AKÇANSA ve İÇDAŞ'ta da virüs yayılıyor

Çanakkale'de Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'de çok sayıda işçinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, bir virüs haberi de AKÇANSA çimento fabrikasından geldi. soL Haber'in edindiği bilgiye göre, fabrikada 5 kişide Covid-19 tespit edildi.

Hastalar evlerinde karantinada

Hastaların evlerinde karantina altına alındığı, temasta bulundukları isimlerin ise tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İÇDAŞ'ta da vakalar artıyor

Biga'da bulunan İÇDAŞ'ta ise toplam hasta sayısının 200 civarında olduğu ve akşam vardiyasında 4 yeni vakanın ambulansla hastaneye sevk edildiği ancak konunun basında yer bulmadığı öğrenildi. İÇDAŞ'ta yetkili sendika olan Türk Metal-İş'ten ise, işçilerin sağlığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu ne yapacak?

Daha önce Dardanel fabrikasında virüsün yayılmasıyla birlikte, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi yetkililerinin imzasının bulunduğu kararda, Çanakkale Valiliği Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu olarak "kapalı devre çalışma sistemi"nin uygulanacağı açıklanmış, tüm işçilerin çalışma alanına zorla hapsedildiği bu karar işçilerin tepkisine yol açmıştı.

Salgın riski ve vaka sayıları artış göstermeye devam ederken kurulun AKÇANSA Çimento Fabrikası ve İÇDAŞ için bir karar alıp almayacağı merak konusu.