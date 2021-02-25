Dardanel'deki ürün paketleme görüntülerine ilişkin açıklama

Salgın günlerinde işçilere yönelik kötü muamele nedeniyle büyük tepki çeken Dardanel, şimdi de ürün paketlem görüntüleri nedeniyle tartışma konusu.

DİSK Gıda-İş, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı ve "Halkın sağlığı, işçilerin sağlıklı çalışma koşullarında örgütlü çalışmasıyla mümkündür" dedi.

Halkın sağlığının patronların insafına bırakılamayacağının vurgulandığı açıklamada, "Eldiven demek patronlar için maliyet demek; Dardanel maliyeti düşürerek işçilerden kısarak malzeme kullanmayarak karına daha fazla kar katıyor. Ayrıca endüstri 4.0 tartışılırken halen eldiven takmadan maliyetten tasarruf etmek kapitalistlerin ortak anlayışıdır demek lazım" denildi.

Açıklamada, "Gıda ve Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı mevcut görüntüleri ihbar kabul ederek halkın sağlığını tehlikeye atan Dardanel hakkında gerekli soruşturmayı yapmalı ve cezai işlem uygulamalıdır. Aksi bir tutum halkın sağlığının patronların kârına peşkeş çekildiği anlamı taşır" ifadesi kullanıldı.