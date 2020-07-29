Dardanel'de test sonucu beklerken çalışmaya devam eden işçinin testi pozitif çıktı

Çok sayıda işçide koronavirüs tespit edilen Dardanel, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile "kapalı devre çalışma sistemi" uygulamaya başlamıştı. Yurtlarda konaklayan işçiler servisler ile fabrikaya taşınarak çalışmaya devam ediyor.

soL Haber Portalı'na ulaşan bir işçinin iddiasına göre, daha önce şikayet ile hastaneye başvurmuş ve koronavirüs testi yaptırmış bir işçi, test sonucunu beklediği sürede diğer işçilerle birlikte çalışmaya, Terzioğlu KYK Kız Yurdu'nda kalmaya devam etti. Test sonucu pozitif gelen işçi bugün yurttan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Sağlıklı ve hasta işçilerin hiçbir önlem alınmadan birlikte çalıştığını, yurtta aynı odalarda birlikte kaldığını söyleyen işçi görüşmemizde şu ifadelere yer verdi:

"Bizi karantinadan önce hiçbir sağlık kontrolünden geçirmediler. Bugün test sonucu bekleyen bir arkadaşımızın pozitif çıktığını öğrendik. Bu sürede bizimle birlikte çalışmaya devam etti, fabrika bu konuda hiçbir önlem almadı, ayrı bir yerde bile konaklamasını sağlamadılar. Hepimize test yapılmasını istediğimizi söylüyoruz. Bugün fabrikaya doktor getirdiler, doktor hepimize test yapılmasının imkanının olmadığını söyledi. 'Eğer rahatsızlanırsanız test yaparız' dedi. Akciğer filmimiz çekilse bile yeter diyoruz, ben buraya sağlıklı bir insan olarak girdim hasta olmak istemiyorum. Tek istediğimiz sağlık kontrolünden geçip hasta olanların, şikayeti olanların bizden ayrı tutulması."

Bin lira bayram ikramiyesi teklif ettiler

Üç gündür "kapalı devre çalışma sisteminde" çalıştıklarını belirten işçi sağlık kontrolü için fabrikaya baskı yaptıklarını bir dönüş alamadıklarını belirtti: "Bizi susturmak için bin lira bayram ikramiyesi vereceklerini söylediler. Bu paraya ihtiyacı olan, çalışmaya devam etmek zorunda olan bir sürü insan var. Onlar için işçilerin hayatı bu kadar ucuz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Hasta olmak, ölmek istemiyoruz."