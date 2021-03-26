Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi davasına bakacak heyet belli oldu

İstanbul Sözleşmesi’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla feshedilmesine ilişkin, siyasi partiler, barolar, dernekler başta olmak üzere, kararın iptali istemiyle Danıştay’da çok sayıda dava açılmıştı.

Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali talebiyle açılan davaya bakması için Danıştay 10. Dairesi görevlendirildi.

Danıştay 10. Daire, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle gündeme gelmişti.

Daire’de ise dikkat çeken üyeler görev yapıyor. Dairenin Başkanlığı’nı yapan Yılmaz Akçil, 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumundan sonra yapısı değişen HSYK tarafından 2011’de Danıştay üyeliğine atanmıştı.

Dairenin üyesi Ali Ürker ise alkol yasağı kararıyla gündeme gelmişti. Danıştay 10. Daire, valiliklerin aldığı açıkta alkol satışı yasağının iptal edilmesini hukuka uygun bulurken, bu karara üye Ürker muhalefet etmişti.