Danıştay zararlı termik santrallerin görev süresinin uzatılmasına dur dedi

İnsan sağlığına ve çevreye zarar verdiği, mevzuatlara da uymadığı gerekçesiyle ikisi kamuya ait toplam 13 santral hakkında yaklaşık beş yıl önce kapatma kararı alındı. Ancak santrallerin mevzuatlara uyumu için önce üç yıl ek süre tanındı. Buna göre uyum için gerekli işlemlerin yapılmaması halinde santraller 31 Aralık 2019'da kapatılacaktı. Bu sürenin dolmasına beş gün kala ise yeni bir yönetmelik çıkarılarak, santrallerin sorumluluklarını yerine getirmemelerine rağmen görev süreleri 2,5 yıl daha uzatıldı.

DW Türkçe'den Serkan Ocak'ın haberine göre karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra vergi yasa teklifine gece yarısı eklenen bir madde ile alındı. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Ve santrallerin bir kısmı görevlerine devam etti.

TEMA Vakfı, Danıştay’a yönetmeliğin iptali için dava açtı. Vakfın dava dilekçesinde, yönetmelik değişikliğiyle getirilen esnekliklerin uygulanması halinde, elektrik üretim santrallerinin atıklarının, uygunluk raporları alınmadan kontrolsüz bir şekilde boşaltılması sonucu çevreye geri dönülemez zararların verilmesine sebep olacağı belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TEMA Vakfı’nı açtığı davada haklı buldu. Yönetmeliğin yürürlüğü durduruldu.

Çevre ve insan sağlığına zararlı

Danıştay’ın kararında en dikkat çekici kısım, ilk verilen uzatma süresinin yeterli olduğu vurgusuydu.

Kararda, termik santrallerin faaliyetleri sonucu oluşan atıkların, toksik nitelikte olduğu, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanlarını kirlettiği, çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Danıştay’ın verdiği kararda, sürenin dolmasına beş gün kala çıkarılan yönetmelik ile yeni bir süre uzatımının, genel bir düzenleme niteliğinde olduğu, bunun da mevzuat yapım tekniğine uygun olmadığı ifade edildi.

Kararda ayrıca çıkarılan yönetmelikle ilgili hangi hususlarda sorun olduğu tek tek sıralanarak, yapılan işlemin hukuka uygunluğunun bulunmadığı anlatıldı. “Telafisi imkânsız veya güç zararların doğabileceği” ifadesiyle işlemin yürürlüğü durduruldu.