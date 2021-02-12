Danıştay TOGO kulelerinin hukuka aykırılığını tescil etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kamu yararına aykırı TOGO ikiz kulelerinin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine dair açtığı davada, plan değişikliği Ankara 17. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin istinaf başvurusu üzerine iptal kararının yürütmesi durdurulmuş, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış ve nihayetinde belediyenin ve müdahillerin istinaf başvuruları 5.İdari Dava Dairesi kararı ile reddedilmişti. Danıştay 6. Daire, belediyenin ve TOGO’nun temyiz talebini reddetti.

'Belediyenin gereğini yapmasını bekliyoruz'

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,"Kent suçu TOGO ikiz kulelerinin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine dair açtığımız davada plan iptal edilmişti. Belediyenin temyiz talebi reddedildi ve 5. İdari Dava Dairesi’nin kararını, Danıştay 6 Dairesi onayladı. Artık TOGO ikiz kulelerine rant projesine hayat veren plan ortada yok, kaçak bir TOGO ikiz kuleleri var. Belediyenin ivedilikle, TOGO ikiz kuleleri ile birlikte YDA’da da kent suçlarına yönelik gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.

'Davada ortaya çıkan girift ilişkiler buzdağının görünen yüzüdür'

Candan, "Ayrıcalıklı imar rantı TOGO ikiz kulelerine ve kent suçlarına yönelik verdiğimiz mücadelede, taraflar kim olursa olsun, arafta kalmadık, anayasanın bize verdiği yetkiyle kamu görevine ve hukuka bağlı kalarak mücadelemizi yürüttük. TOGO ikiz kulelerini yok hükmüne getiren bu karar, Ankara'ya her hal ve koşulda ihanet edenlere karşı sonuç alıncaya kadar verdiğimiz mücadelemizin haklılığını göstermektedir. Karar Mimarlar Odası’ndan Başkent Ankara’ya ve Ankaralılara sunulmuş hediyelerden biridir. Ankara’daki kentsel rant paylaşımını, ayrıcalıklı imar haklarını parsel parsel takip etmeye devam edeceğiz, TOGO ikiz kuleleri davasında ortaya çıkan girift ilişkiler buzdağının görünen yüzüdür. Ankaralının hakkını gasp edenler yargı önünde hesap verene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.