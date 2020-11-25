Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan'ın cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay’a 2006’da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan’a verilen “ağırlaştırılmış müebbet” ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi’ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası 4 Danıştay üyesi yaralanmış ve yargıç Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti.

Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan’ın İstanbul’daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı.

Arslan, 5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 72 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.