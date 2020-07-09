Danıştay kendi kararını açıklayamadı, yandaşlar açıkladı: Zaman ayarlı Ayasofya kararı…

Gerici bir derneğin yıllar önce açtığı ve hiçbir ciddi iddiayı içermeyen Ayasofya'nın yeniden cami olması yönündeki dava, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası bir anda “ciddi” bir hal almıştı.

Bir yıl önce 'tezgah' diyordu

Daha bir yıl önce Ayasofya’nın cami yapılmasını isteyenlere “önce Sultahahmet’i doldurun, bunlar tezgah” diyen Erdoğan, büyük bir çarka imza atarak Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için kurmaylarına talimat vermişti.

Verilen bu talimat, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin açtığı ve Danıştay raflarında çürüyen dosyayı yeniden gündeme getirdi.

Danıştay’ın gerici dernek tarafından açılan davada vereceği kararı “bağımsız mahkemelerin kararı” olarak sunmak isteyen AKP, o tarihten bu yana Danıştay üzerinde büyük bir baskı kurdu.

Komik gerekçeler

Söz konusu davayı açan gerici dernek, Ayasofya kararını ilginç gerekçelere dayandırıyordu. Bu gerekçelerden birisi Mustafa Kemal’in iddiasının sahte olduğu, bir diğeri ise toplantıda bulunmayan bir bakanın imza atmasıydı. Derneğin son iddiası ise Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmed’in şahsi mülkü olduğu, 1934 tarihinde alınan müze kararıyla bu mülkiyet hakkının görmezden gelindiği oldu.

Derneğin bu komik iddialarına karşın Danıştay Savcısı, "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Bakanlar Kurulu’nun takdirindedir. Şu anda da Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanın takdirindedir. Dava reddedilmelidir" ifadelerini kullanırken, davaya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirinin katılması ciddi bir mesaj olarak algılanmıştı.

2 Temmuz’da toplanan ancak kararını açıklamayan Danıştay’ın söz konusu kararı 15 gün içinde açıklayacağı, kararın 15 Temmuz’a denk gelmesi sayesinde AKP’nin Ayasofya adımını şova dönüştüreceği belirtiliyordu.

Bu iddialar sürerken dün ilginç bir iddia gündeme geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Danıştay’ın henüz açıklamadığı Ayasofya kararını duyurdu. Müderrisoğlu’na göre, karar oybirliğiyle alındı ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.

Bu açıklama sonrası konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz’da açılma ihtimaline ilişkin, “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM’ye, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi yönünde “acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması” çağrısını yaptı.

Söz konusu çağrıda ““Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz” denildi.