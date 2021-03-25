Danıştay hakimi ve avukat kızlarını 'peygamber torunuyum' diye dolandırdı: 'Beni cinlerle korkuttu'

Kendisini "peygamber torunu" olarak tanıtan Uğur A. adlı dolandırıcı, emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızlarını dolandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, S.Y. yaşadıkları dolandırıcılığı şöyle anlattı:

“Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı.”

S.Y.’nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.’nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Uğur A. ise “Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi” diyerek kendisini savundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Uğur A.’nın S.Y.’yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı. Başsavcılık, Uğur A. hakkında S.Y.’ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y.’ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 52 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Uğur A. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.