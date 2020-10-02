Danışmanı Covid-19'a yakalanan Trump kendisini karantinaya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, Covid-19'a yakalandığı belirtildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu öğrenildi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Danışmanı Hope Hicks'in Covid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklediklerini, karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" söyleyen Trump, danışmanının Covid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak nitelendirerek, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" dedi.