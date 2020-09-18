Danimarka'nın pedofil Dışişleri Bakanı: Kariyerime uzun süre musallat olacak

Danimarka Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, 2008'de bir Paskalya etkinliği sırasında partinin gençlik kolları Danimarka Sosyal Demokrat Gençliği'nin (DSU) 15 yaşındaki bir üyesiyle cinsel ilişkiye girdiği için özür diledi.

Pedofil Bakan Kofod, Danimarka menşeli TV2'ye verdiği demeçte "Sarhoştum ve aptaldım," diyerek kendisini savunarak, "Özür dilemenin yeterli olmadığını çok iyi biliyorum. Keşke bunu değiştirebilseydim. Yapabileceğim tek şey pişman olmak” dedi. Olayın ardından bir yasal işlem gerçekleşmezken Pedofil Bakan, bunun kariyerine musallat olacağını söyledi

TV 2'ye göre Kofod, daha önce odasına davet ettiğinde kızı ve yaşını bilmediğini söylemişti.

On iki yıl önce, o zamanlar 34 yaşındaki Kofod, Sosyal Demokratların dış politika sözcüsü rolü de dahil olmak üzere tüm siyasi görevlerinden istifa etti. Ancak, kısa bir süre sonra siyasete büyük bir geri dönüş yaptı ve 2014 Avrupa parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokratların baş adayı oldu. 2019'da Kofod, Mette Frederiksen kabinesinde dışişleri bakanı oldu.

Olay, taciz ve cinsel istismara karşı #Metoo hareketinin ortasında yeniden su yüzüne çıktı.

Başbakan'a göre özür dilediğine göre sorun yokmuş

Kofod, bunun dışişleri bakanı olmadan önce bilinen eski bir dava olduğunu söyledi.

Danimarka'da rıza yaşı 15'tir. Bu nedenle Kofod'un pedofili vakası yasalar çerçevesinin dışına çıkmadı.

Başbakan Mette Frederiksen davayı ciddi olarak nitelendirdi, ancak Kofod'a olan güveninin sağlam kaldığını vurguladı. “Danimarka'da atanan bakanlara güveniyorum. Jeppe Kofod hem özür diledi hem de pişmanlığını dile getirdi ”dedi.