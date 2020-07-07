Danimarka'dan Suriyeli mültecileri geri gönderme hazırlığı

Danimarka Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye Göçmenlik Hizmetler’inden Suriye’nin Şam vilayetinden gelen 400 Suriyeli’nin oturma izinlerinin gözden geçirilmesini istedi. Tesfaye talebine gerekçe olarak ülkede savaşın fiilen sona ermiş olmasını ve ilgili kişilerin artık korumaya ihtiyaç duymamasını gösterdi.

Sputnik haberine göre, geçtiğimiz Haftalarda Sığınmacılar Kurulu beş davaya müdahil olarak, Şam bölgesinden gelen Suriyelilerin korumaya ihtiyaçlarının bulunmadığını ileri sürmüştü.

Tesfaye, ‘‘Geçtiğimiz yıl çevredeki bölgelerden yaklaşık 100 bin mülteci Suriye’ye döndü. Burada Avrupa’da yaşayanların da eğer korumaya ihtiyaçları yoksa evlerine geri dönmelerinin adil olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Şam’la ilgili dosya yığınlarını bulup değerlendirmeye almamız doğal’’ diye konuştu.

Henüz Danimarka Göçmenlik Hizmetleri tarafından kaç Suriyeli’nin dosyasının yeniden inceleneceği açıklanmazken, hükümet tarafından yapılan basın açıklamasında, ‘‘kayda değer bir belirsizlik payıyla’’ 900’e yakın dosyanın açılabileceği ve bunların büyük bir bölümünün bu yıl sonuçlandırılmasının beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mülteciler Kurulu, oturma izni verilmesine ya da izinlerin uzatılmasına temel teşkil eden Şam vilayetindeki koşulların artık ağır olmadığı kararını vermişti.

Danimarka hukukuna göre, oturma izni, iltica başvurusunda bulunan kişinin ölüm cezasıyla, işkenceyle ya da insani olmayan veya aşağılayıcı cezalara çarptırılma riskiyle karşı karşıya olması durumunda verilebiliyor.

Geçtiğimiz yıl içinde Danimarka’dan ayrılan Suriyeli göçmen sayısının, ülkeye gelen göçmen sayısından fazla olduğu ve bunun kısmen, göçmenleri ülkelerine dönmeye teşvik eden yeni geri dönüş yasasından kaynaklandığı belirtiliyor.

BMMYK çağrıda bulundu

Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye’de uzun süredir devam eden çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşturulma olasılığının bulunmadığına işaret ediyor. BMMYK sözcüsü Elisabeth Arnsdorf Haslund, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘‘Suriye’deki durum nüfusun güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir gelişme kaydetmedikçe, BMMYK Danimarka da dahil olmak üzere Suriyeli mültecileri kabul eden ülkeleri, bu kişileri korumayı sürdürmeye çağırmaktadır’’ ifadesini kullandı.

Sosyal Liberal Parti ise hükümeti BMMYK’nın tavsiyelerini dinlemeye davet etti. Parti sözcüsü Andreas Steenberg, Danimarka ile Suriye arasında bir geri dönüş anlaşması bulunmadığını, mültecilerin geri gönderilmesinin Beşar Esad ile işbirliği içinde oldukları görüntüsü vereceğini savundu.

Milliyetçi-muhafazakâr Danimarka Halk Partisi ise, kararın sembolik olduğu ve Esad ile işbirliği gibi bir endişeye mahal olmadığı görüşünde. Partinin eski liderlerinden Pia Kjærsgaard Kristeligt gazetesine verdiği demeçte ‘‘Esad’ın birkaç yıl daha orada oturacağını görmek zorundayız. Bizim dileğimiz bu olsa bile, ondan kurtulmak o kadar da kolay değil’’ diye konuştu.

5,8 milyon nüfuslu Danimarka’da 40 binden fazla Suriyeli mülteci yaşıyor.

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