Danimarka, Afrika'da 'Gelmeyin' kampanyası başlattı

Danimarka hükümeti düzensiz göçü durdurmak için "Gerçek Hikayeyi Anlatmak" adlı bir kampanya başlattı.

Sputnik International'ın aktardığına göre Sudan, Somali ve Etiyopya'yı hedef alacak kampanya, olası göçmenlere Avrupa yolculuğunun tehlikeli koşulları ve bununla ilişkili riskler hakkında propagandalar içerecek.

Kampanya, TV, radyo, sosyal medya ve kişisel etkileşimi kullanarak, "yolculuğun tehlikeleri hakkında gerçek deneyime sahip kişiler" tarafından anlatılan bilgileri paylaşacak.

Danimarka kalkınma yardımı ile finanse edilen yeni kampanya için toplam 15 milyon Danimarka kronu (2,5 milyon dolar) ayrıldı.

Konuya ilişkin konuşan Danimarka Göçmenlik Bakanı Mattias Tesfaye, "Geçen yıl Akdeniz'de her gün ortalama üç kişi boğuldu" dedi ve “Birçoğu yol boyunca şiddet ve tacize maruz kalıyor ve göç edenlerin yarısından fazlasının iltica talebi reddediliyor. Bundan sonra, Avrupa devletlerinin onları eve geri gönderme sorunları var. Kesinlikle savunulamaz” diye ekledi.

Tesfaye'ye göre Danimarka hükümeti, göçmenleri AB sınırına varmadan önce yavaşlatmak için “Avrupa ülkeleri ve göçmenlerin kendilerinin yararına” bir sığınma sistemi üzerinde çalışıyor.