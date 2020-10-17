Damat rezervi yorumladı: Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz rezervleriyle ilgili açıklamasını yorumladı.

Damat bakan, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" diye yazdı.

Nasiptir, nasip...

Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.



Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020

Erdoğan, Zongultak’taki Fatih Sondaj Gemisi’nde yaptığı açıklamada, 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğunu söylemişti.