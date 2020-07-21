Damat dünüre 'karanlık odak' dedi: Lig bitti, aile karakolluk oldu

Damat ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın himayesindeki Trabzonspor’un şampiyonluğu kaybetmesi, buna karşın Emine Erdoğan’ın dünürü Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı Başakşehir’in ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi AKP’de iç savaşa neden oldu.

Kalyon İnşaata satılan Turkuvaz Medya’nın spor gazetesi Fotomaç, “Karanlık gece. Stadın elektriğini kesip, Trabzon-Konya maçının bitmesini beklediler” manşeti attı. Gazete, Başakşehir’in sezon başından beri hakemlerin ve Merkez Hakem Komitesinin korumasında olduğunu, bu sayede şampiyon olduğunu da iddia etti.

Fotomaç, Turkuvaz Medya Grubunun yayını. Bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran grubun yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu yürütüyor. Grubun yönetim kurulu başkanvekili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak. Yani damadın gazetesi dünüre "karanlık el" diyor.

Kim kime karşı?

Turkuvaz Medya’nın son sahibi Kalyon İnşaat AKP iktidarının imtiyazlı şirketleri arasında. Elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinde ortaklığı bulunan şirket, DSİ, İSKİ ve belediyelerden de yüksek tutarlarda altyapı projesi almasıyla biliniyor.

Kalyon’un aldığı ihaleler arasında İstanbul Havalimanı, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı, Kuzey Marmara Otoyolu, Tanap 4, THY destek binaları, Sabuncubeli Tüneli, Metrobüs ulaşım hattı inşaatı, Dudullu-Bostancı metrosu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Nurdağı-Islahiye yolu, Çanakkaleye-Ezine-Ayvacık yolu, Gayrettepe 3. Havalimanı metro, Kirazlı-Halkalı metrosu, Marmaray, Gaziray, Antalya raylı sistem, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Stadyumu, Taksim Meydanı düzenleme inşaatı var.

Fotomaç’ın “karanlık el” diye itham ettiği Medipol Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge ile evli. Yani, Erdoğanların damadı…3 yıl boyunca Kulüpler Birliği Vakfı’nın da başkanlığını yürüten Göksel Gümüşdağ'ın ismi Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de geçti.

Bazı takımlar devlet himayesinde

Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Ali Koç, harcama limiti tartışmalarına ilişkin yaptığı basın toplantısında Berat Albayrak ve Trabzonspor'a ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Trabzonspor sağ olsun, Türkiye’de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor" demişti. Koç sözlerini şöyle sürdürdü; "Sırtını devlete dayamış. Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde… Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağladılar. Trabzon Belediye Başkanı, bu paylaşımı yaptı. 5. maddede bir bakandan bahsediyor. Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu’na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın."

Damadın takımından dünürün takımına suç duyurusu

Haziran ayında Trabzon Barosu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Trabzonsporlu olduğu bilinen Albayrak ailesine ait Turkuvaz Medya grubu da Emine Erdoğan’ın akrabası Göksel Gümüşdağ’ı hedef alan habere yer vermişti.

Suç duyurusuna göre Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı’nın Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde örtülü bir yapı kurmuş, Başakşehir Kulübü’nü şampiyon yapmak ve Trabzonspor’u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çekmişti.