Dalay Lama seçimlerinde yolsuzluk iddiası: Din adamları yeni peygamberi seçmek için rüşvet almış

CNN'in Hindistan ayağı News18'de yer alan habere göre, Çin vatandaşı Charlie Peng, Dalay Lama'nın yerini alacak bir "Çinli aday" için destek toplamak amacıyla son iki yılda yaklaşık 100 keşişe rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklandı.

Ödemelerin banka havalelerinin yanı sıra nakit olarak yapıldığı bildirildi.

Soruşturma sırasında yetkililer, Karnataka ve Uttar Pradesh eyaletlerindeki iki manastırdaki keşişleri aldıkları paralar hakkında sorguladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bu ayın başlarında Hindistan vergi makamları, Peng'i kara para aklamakla ve Dalay Lama'yı gözetlemek ve yakın çevresine "sızmak" için keşişlere 2 bin 700 ila 4 bin dolar vermekle suçladı. İddiaya göre, Peng'le ilişkili hesaplardan 40 din adamına toplam 134 milyon dolar aktarıldı.

Çıkan haberlerde Peng, Bengaluru bölgesiyle ilgilenen bir işadamı olarak tanımlandı. Daha önce 2018'de sahte bir Hint pasaportu kullandığı için tutuklanmıştı. Yetkililer ayrıca Peng'in suç ortağı olduğuna inanılan Delhi merkezli bir muhasebeciyi tespit ettiler.

Charlie Peng adına çıkartılan sahte pasaport. Kaynak: Hindistan İçişleri Bakanlığı

Yeni bir Dalay Lama, bir öncekinin reenkarnasyonu olarak kabul ediliyor. Halefi ilan edilen genç bir çocuğun aranması, yüksek rütbeli Tibet rahipleri olan lamalar tarafından yapılıyor. Genelde seçim süreci birkaç yıl sürüyor.

85 yaşındaki mevcut Dalay Lama, 17 Kasım 1950'de, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı verilen Çamdo Savaşı sırasında tahta çıkarıldı. 1959'da Hindistan'a giden Dalay Lama burada ABD kuklası bir sözde sürgün hükümeti kurdu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin'e karşı askeri operasyonlar düzenlemek amacıyla 1960'larda Dalay Lama'nın yönetimine yılda 1,7 milyon ABD doları fon sağladı.

Çin-Hindistan gerilimi ortasında atılan suçlamalar ne anlama geliyor?

Gerçek adı Luo Sang olan Charlie Peng'in tutuklanması ve hakkındaki suçlamanın basında yer alma şekli ve suçlandığı tarih Çin ve Hindistan arasındaki gerginliğin zirve yaptığı bir aralığa denk geliyor.

Luo Sang/Charlie Peng'in gözaltındaki fotoğrafı

Luo’nun tutuklanması, Hindistan'da Çin teknoloji firmalarına yönelik yasakları da tekrar gündeme getirmiş durumda. Çin'le olan sınır gerginliğini takiben Hindistan Çin menşeli teknolojik ürünleri yasaklamıştı, Luo'nun din adamlarına yaptıkları ödemelerse Çin menşeli WeChat tarafından yapıldı.

Sözde Tibet hükümetinin dış ilişkilerini denetleyen Tsewang Gyalpo Arya'ysa, Çin'i “Kutsal Dalai Lama'nın güvenlik aygıtına sızmaya” çalışmakla ve ABD'yle olan Güney Çin Denizi gerginliği ve Hindistan'la devam eden sınır anlaşmazlığı gibi sorunları tetiklemekle suçladı.

SCMP'de yer alan bilgiye göre Dalay Lama'nın yaşadığı ve Orta Tibet Yönetimi merkezinin bulunduğu Dharamsala'dan bir telefon röportajında ​​Gyalpo Arya, "Çin, bu tür talihsizliklerle uğraşmak yerine dünyanın bir pandemiyle savaşmasına yardım etmeye odaklanmalı" dedi.

Majnu ka Tila'daki bir dini lider, soruşturulan bölge sakinlerinden hiçbirinin Luo ile bir ilgisi olmadığını iddia etti. Hindustan Times gazetesiyse, Charlie Peng takma adlı Luo'nun aslen Tibetli olduğunu ve Nepal'e, ardından Hindistan'a taşındığını ve bilgi almak için lamalara veya rahiplere rüşvet verdiğini aktardı.

Diğer basında çıkan haberlerde Luo'nun sahte bir Hint pasaportu tuttuğu ve ülkenin kuzeydoğusundan bir kadınla evli olduğu söylendi.