Daily Sabah'ın kurucusu Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne atandı

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden alındı. Genel Müdürlüğe Serdar Karagöz'ün atandığı bildirildi.
Ekim 2018'den bu yana TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı.
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye’ye döndü.
Karagöz, “Daily Sabah” gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.
Serdar Karagöz, 2018’den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.
Serdar Karagöz 13 Ocak 2020'den bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.