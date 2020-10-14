Dağlık Karabağ'da son durum: Rusya inisiyatifi aldı, Türkiye masada olmayacak

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmaların ardından taraflar, 10 Ekim tarihinde Moskova'da ateşkesin sağlanması yönünde mutabakata vardı. O tarihten bu yana çatışmalar hafiflemiş olsa da henüz tamamen durmuş değil.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra taraflar karşılıklı ateşkes ihlali suçlamalarında bulunurken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, pazar günü Ermenistan birliklerinin Gence’de sivil yerleşim birimlerine saldırdığını bildirdi. Ermenistan, bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı.

Türkiye'den Bakü'ye destek

Çatışmaların başlamasıyla birlikte Bakü yönetimine desteğini açıklayan AKP hükümeti, ateşkes sürecinde de Azerbaycan'a olan desteğini ifade ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini kınadığını açıklarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' diye bir çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz" açıklamasında bulundu.

Arabulucu Rusya

Öte yandan, Moskova'da imzalanan ateşkes mutabakatının arabuluculuğunu yapan Rusya, bu rolü üstlenmeye devam ediyor.

Bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ın savunma bakanlarıyla görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, taraflara iki ülkenin Moskova’da vardığı anlaşmaları tam anlamıyla yerine getirme çağrısı yaptı.

Lavrov Türkiye'ye karşı çıktı

Bununla birlikte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus radyolarına yaptığı açıklamada Türkiye’nin Karabağ sorununun askeri çözümünün mümkün olduğu yönündeki açıklamalarına katılmadıklarını söyledi.

Lavrov, "bu görüşmelerde barışçıl çözümün Karabağ sorununun sürdürülebilir bir biçimde sona erdirilmesi için tek yöntem olduğu görüşünü savunmaya devam ettiklerini" söyledi.

Kremlin: Karabağ müzakerelerine Türkiye katılmayacak

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ müzakerelerine Türkiye’nin de katılmasına ilişkin bir soru karşısında, hem Rusya hem Azerbaycan hem Ermenistan’ın görüşme formatının değişmeyeceği üstünde anlaştığını söyledi.

Peskov, “Her şeyden önce, üç dışişleri bakanının yakın zamanda Moskova’da yaptıkları görüşmelerinde her üç tarafın da müzakere formatının değişmeyeceğini onaylamış olmalarından yola çıkıyoruz” dedi.

Paşinyan: Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı tamamen işgal etmek istiyor

Ermenistan DIşişleri Bakanı Nikol Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı tamamen işgal etmeyi amaçladığını öne sürdü.

Azerbaycan ve Türkiye'nin "saldırılarını durdurmak istemediklerini" savunan Paşinyan, çatışma bölgesinde durumun "çok zor" olduğunu kaydetti.