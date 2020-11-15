Dağlık Karabağ'da son durum: Asker sevkiyatı sürüyor

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri arasında Dağlık Karabağ’da ateşkese yönelik imzalanan anlaşma kapsamında, Rus barış güçlerinin bölgeye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ kriz bölgesindeki barış gücü operasyonunda yer alacak Rus barış güçleri ve askeri teçhizatı, 18 İl-76 uçağı ve 2 An-124 Ruslan askeri nakliye uçağı ile Erivan’a götürüldü. Rus askerler uçaklardaki malzeme, silah ve askeri teçhizatları indirdi.

Son 24 saatte Rusya, Ermenistan’a zırhlı personel taşıyıcıları, arazi kamyonları dahil olmak üzere 58 askeri araç sevk etti.

Eski Ermenistan istihbarat başkanı serbest bırakıldı

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişimi şüphesiyle gözaltına alınan isimlerden olan istihbarat servisinin eski yöneticisi ve muhalif ‘Rodina’ partisinin lideri Artur Vanetsyan, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Duruşma sonrasında gazetecilere konuşan Vanetsyan, iktidarı "kendisini siyasi süreçlerden uzaklaştırmaya" çalışmakla suçladı.

Artur Vanetsyan’ın avukatı Lusine Saakyan, dün bir açıklama yaparak müvekkilinin Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesi ile gözaltına alındığını duyurmuştu.

Paşinyan: Yüzlerce askerimiz kayıp

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sonucunda yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu kaydetti.

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Bazılarını canlı olarak bulmayı umuyoruz. Dün, daha önce ölü olarak kaydedilmiş bir askeri yaralı olarak bulduk" dedi.

Paşinyan, Azerbaycan'la esir değişiminin, her iki tarafın cenaze mübadele sürecini tamamlamasının ardından başlayacağını söyledi. Paşinyan, cenaze mübadelesinin sona ermesinin ardından bir ulusal yas günü ilan edilmesini umduğunu belirtti.

Ermenistan, son olarak Dağlık Karabağ'da yaşamını yitiren asker sayısının 2 bin 300'den fazla olduğunu duyururken, Azerbaycan, kayıplara ilişkin bir açıklamada bulunmadı.