Dağlık Karabağ’da ilhak hazırlığı

Tüm dünyanın gözü ABD Başkanlık seçimlerine çevrilmişken, Dağlık Karabağ bölgesinde sürmekte olan çatışmalara dair ilginç bir iddia ortaya atıldı.

The Telegraph gazetesinden Colin Freeman'ın haberine göre, kontrolü Azeri ordusuna geçen Dağlık Karabağ'daki topraklara 500 bin Azeri yerleştirilecek.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in dış ilişkiler danışmanı Hikmet Hacıyev'e dayandırılan habere göre, 1990'lı yıllarda bölgeden göç etmek zorunda kalmış olan yaklaşık 500 bin Azerinin çatışmaların sona ermesinin ardından bölgeye geri dönmesi düşünülüyor.

Azerilerin 30 yıldır bugünleri beklediğini söyleyen Hacıyev, ele geçirilen her köyün Azeri halkı için bir zafer olduğunu savunuyor. Hacıyev'in belirttiği bölge yaklaşık 200 köyden oluşuyor ve çatışma bölgesinde olduğu için burada yaşayan nüfus tarafından boşaltılmış durumda bulunuyor.