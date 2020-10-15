Dağlık Karabağ'da giriş ve çıkışlara sınırlama

Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan, bölgede serbest dolaşım ile giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını belirtti.

Arutyunyan Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıyönetim kanununun hükümleriyle bağlantılı olarak, Karabağ Cumhuriyeti'nde serbest dolaşıma kısıtlamalar getirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladım, ayrıca Karabağ vatandaşlarının cumhuriyetten çıkışları için özel bir rejim getirildi.”

Getirilen kısılamalar kapsamında, askerlik çağındaki kişiler bölgeyi ancak özel durumlarda ve yetkililer tarafından verilecek belge ile terk edebilecekler.