Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlalleri: ABD'den diplomatik çözüm çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD aracılığıyla yapılan ateşkesin ihlal edildiği Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan'a diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'da bulunan Pompeo'nun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ayrı ayrı görüşme gerçekleştirerek, iki ülke liderini "çatışmaları durdurma ve diplomatik çözüm üretme" çağrısı yaptığı bildirildi.

Her iki taraf da dün, birbirini Dağlık Karabağ dışındaki hedefleri vurarak haftasonu Pompeo aracılığıyla yapılan ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Azerbaycan güçleri bölgede ilerliyor

Bölgede Azerbaycan güçleri, ilerlemeyi sürdürürken, Ermenistan, bölgede tarihsel hakkı olduğu ve bölge halkının korumaya ihtiyacı olduğu gerekçesiyle bölgeden çekilmeyeceğini söylüyor.

Dağlık Karabağ'ın savunma bakanı, 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalardan bu yana 1009 askerinin öldüğünü duyurdu. Azerbaycan, askeri kayıplara ilişkin henüz kesin bir bilgi vermedi. Rusya, çatışmalarda toplam yaklaşık 5 bin kişinin yaşamını yitirdiğini düşündüklerini bildirdi.

Dağlık Karabağ'ın savunma bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhanisyan, düzenlediği basın toplantısında, etnik Ermeni güçlerinin "gereksiz kayıp vermemek" adına bölgenin güneyindeki Gubadli adlı yerleşim yerinden çekildiklerini ve bölgede durumun "kritik" olmadığını bildirdi.

Karşılıklı suçlamalar

İki ülke, dışişleri bakanlarının Washington'da ayrı olarak Pompeo'yla görüşmesinin ardından ateşkes üzerinde mutabakat sağlamıştı. Ancak, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi hilal etmekle suçlamıştı.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, ön cephenin bazı bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü bildirirken, Azerbaycan Savuma Bakanlığı, çatışmaların ön cephenin üç noktasında yoğunlaştığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanı Şuşan Stepanyan, Azerbaycan'ın bölgenin İran sınırındaki karakollara insan hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Stepanyan'ın iddiasını yalanlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın doğusundaki Azerbaycan'a ait Zengilan bölgesinde bulunan Ağband köyüne havan saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Azerbaycan, daha sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'ın merkezindeki Barda bölgesinde bulunan Garayusifli köyüne yaptığı saldırıda dört sivilin yaşamını yitirdiğini iddia ederken, Ermenistan Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı.

İran ülkelerle krizi görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Abbas Aragçi'nin bölgedeki krizi görüşmek üzere bazı ülkeleri ziyaret edeceğini duyurdu. İran medyası, Aragçi'nin Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Rusya'yı ziyaret edeceğini kaydetti.

Türkiye-Rusya görüşmesi

Öte yandan dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda bögedeki durumu görüştü. Moskova, ikilinin acil ateşkes üzerinde görüştüğünü bildirdi.

Bu arada, bölgedeki krize yönelik arabulucuk yapmak amacıyla kurulan Fransa, Rusya ve ABD öncülüğündeki OSCE Minsk Grubu, yarın Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanlarıyla bir görüşme gerçekleştirecek.