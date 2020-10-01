Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, bölgede bir Azerbaycan helikopterinin vurulduğunu bildirdi.
Bakanlık, vurulan helikopterin İran sınırları içerisine düştüğünü öne sürdü.
Dağlık Karabağ: Vurulan Azerbaycan helikopteri İran'a düştü
Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, bölgede vurulan bir Azerbaycan helikopterinin İran'da düştüğünü iddia etti.
Haber Merkezi
Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, bölgede bir Azerbaycan helikopterinin vurulduğunu bildirdi.
Bakanlık, vurulan helikopterin İran sınırları içerisine düştüğünü öne sürdü.