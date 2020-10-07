Dağlık Karabağ müzakereleri için ilk görüşme yarın

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında müzakerelerin başlatılması için yarın Cenevre’de ve Pazartesi günü Moskova’da görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurdu.

Le Drian görüşmelerin AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler Fransa, Rusya ve ABD tarafından yürütüleceğini söyledi.

Fransa Parlamentosu'nun Dış İlişkileri Komitesi'nde yaptığı konuşmada Le Drian Türkiye’yi de çatışmalara askeri olarak dahil olmakla suçladı. Le Drian “Türkiye’nin askeri olarak dahil olması çatışmanın uluslararası hale gelmesini teşvik etme riski taşıyor” dedi.

Fransa, Rusya ve ABD olarak müzakereleri başlatmak için çatışmaların koşulsuz olarak derhal durdurulması çağrısı yaptıklarını belirten Le Drian, taraflarla her gün temas halinde olduklarını kaydetti. Şimdiye kadar müzakerelerin başlatılmasında başarılı olamadıklarını belirten Le Drian “Yarın Cenevre’de ve Pazartesi günü Moskova’da toplantılar olacak ve bunların müzakerelerin başlaması için başarılı olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Bakü’den yapılan açıklamada “uluslararası arabulucular”ın yarın Cenevre’deki toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’un katılacağı belirtildi.