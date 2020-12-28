Dağlık Karabağ Cumhuriyeti: Azerbaycan güçlerine yapılan saldırının bizimle ilgisi yok

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, askerlerinin herhangi bir operasyonda yer almadığını söyleyerek, Azerbaycan mevzilerine yapılan son saldırıya ilişkin bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, "Dün ve bugün itibariyle, Artsakh (Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) savunma ordusunun hiçbir birimi, tek bir asker bile herhangi bir operasyona katılmadı. Hiçbir vaka kaydedilmedi, Ermeni tarafından ateş açılmadı" açıklamasında bulundu.

Açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki Azeri mevzilerine düzenlenen saldırı sonucunda askerlerinden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamasından saatler sonra geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından 6 askerle saldırı düzenlendiğini ve 6 askerin de öldürüldüğünü iddia etmişti.