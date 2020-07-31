Dağ başını 'Menzil' almış: Menzil Tarikatı yurt görünümlü kale inşa ediyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Kestane Köyü'nde yapımı yaklaşık 5 yıldır süren yurt inşaatını gazeteci Mustafa Hoş gündeme getirdi.

Köyün ormanlık alanındaki kayanın üzerine yapılan binanın otel olduğu söylense de, yerel gazeteciler ve bölgede yaşayanlar tarafından inşaatın Menzil yurdu olarak yapıldığı biliniyor.

Ayrıca inşaatın başlangıcında otel olarak ruhsatın alınmadığı, kırsal alan ya da köylerde yapı ruhsatı gerektirmeyen bir yer olarak alındığı belirtiliyor.

İmar affına kadar inşaat kaçak yapıldı

2018 yılındaki imar affı ile yasal statüsünü kazanan inşaatın, imar affına kadar kaçak olarak yapıldığı da ortaya çıktı. Bir çok kez inşaatı duran bina, imar affı ile birlikte yeniden hız kazandı.

AKP-Menzil işbirliği: Birileri göz yumdu

Yurt binasının köyün yamacına yapılmasının imara da aykırı olduğunu söyleyen Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, binanın birilerinin göz yummadan yapılamayacağını ifade etti. Gönül, ''Bir dönem önce Gülyalı Belediyesi AKP'de idi. Hangi tarihte yapılmışsa birileri göz yummuş. Böyle devasa bir bina orada birileri göz yummadan yapılamaz.

İmara da aykırı bir durum oradaki. Böyle büyük bir binanın olması, projede var mı, planlamasında var mı bunu da bilemiyoruz. Birisinin göz yumduğu belli'' diye konuştu.

Otel olması mümkün değil

Binanın otel olduğu iddialarını da yalanlayan Gönül, ''Binanın yapılması yeni bir olay değil. 5-6 yıldır bu binanın çalışmaları sürüyor. Gündeme çok gelmedi. Gözlerden uzak bir yer orası. Bir süredir bu bina aynı durumda, tamamladılar mı bilmiyorum. Oranın otel olması mümkün değil. Çünkü tek girişi olan bir yer. Çevresinde hiçbir şey yok, ormanlık alan. Bir kayanın üzerinde yapılmış, oradaki ağaçların kesilmeden binanın yapılması mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

Köyler, Menzil'in kaleleri

Memleketin çeşitli noktalarındaki köyleri kendilerine kale haline getiren tarikatların, Ordu'da yaptığı yurt inşaatı ile kendisine yeni bir kale mi yaptırdığı sorusunu akıllara getiriyor. Yurdun yapıldığı köy de muhafazakar insanların yaşadığı bir yer olarak biliniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyü, Menzil Tarikatı'nın kalesi olarak biliniyor. İktidar-tarikat ilişkilerinde AKP'nin Menzil Köyü'ne yönelik hizmetleri de hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman- Diyarbakır yoluna bütçe olmadığı için yapılamayan otoban, Menzil Köyü'ne yapılmıştı. Ayrıca kamu görevlilerinin Menzil Köyü'nde tarikat için gönüllü çalıştıkları da gündeme gelmişti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Buhara Köyü'de Menzil Tarikatı liderlerinin yaşadığı yer olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı, 3 köydeki 60 öğrenciyi, Buhara köyünde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorladığı da gündeme gelmişti.

Menzil ve Buhara Köylerindeki AKP hizmetleri düşünüldüğünde Ordu'daki Kestane Köyü'nde yapılan Menzil kalesinin de aynı amaca hizmet ettiği, köyde ve bölgede tarikatı var etme amacı güttüğü söylenebilir.