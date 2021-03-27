D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü.
DHA'nın haberine göre heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatılırken, İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyetin 85 metrelik bir bölümde tamamen çöken yolda inceleme yaptığı öğrenildi.