ÇYDD'den Bülent Ersoy açıklaması: 'Kabul edemeyiz'

Sanatçı Bülent Ersoy’un, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim” açıklamasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) yanıt geldi.

Bülent Ersoy geçen günlerde, Nişantaşı’nda bir mağazadan kürk alırken görüntülenmişti. Yılbaşı alışverişine çıkan Bülent Ersoy, kar tilkisi kürk için için 40 bin lira ödemişti. Ersoy ayrıca, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim" diyerek kürklerini bağışlayacağını açıklamıştı.

Ersoy’un ifadelerinin ardından ÇYDD tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

ÇYDD tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür.

ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın ‘Hayvanlar ve Çocuklar’ adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.

u nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

