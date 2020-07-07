Cuntacılar MAS üyelerini kaçırdı, halkın tepkisi büyüyor

Bolivya'nın Cochabamba bölgesinde 23 Haziran günü biri parlamento adayı olan üç Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi sivil giyimli hükümet ajanları tarafından plakasız araçlara bindirilerek kaçırılmıştı. Olaydan birkaç saat sonra kaçırılan MAS üyeleri terörizm ve halk sağlığına saldırı ile suçlanmıştı. Cunta kaynakları MAS üyelerinin "önlem" olarak 1 ila 6 ay boyunca hapis yatacaklarını duyurdu. Kaçırılan MAS üyelerine uzun bir süre avukatları dahil kimse ulaşamazken, bir MAS üyesinin gözaltındayken darp edildiği doğrulandı.

Cochabamba'nın Zona Sud adlı mahallesinde kurdukları komitede ilaç yardımı örgütleyen MAS üyelerinin hükümet ajanları tarafından kaçırılmasının ardından mahalleli tepki göstermek için toplanıp yakındaki çöp toplama merkezini kapatmıştı. Hatırlatma Bolivya’da MAS üyelerinin yasa dışı tutuklanması üzerine halk sokağa çıktı Parlamento adayı Lucy Escobar ve diğer iki MAS üyesi Remy Fernández ve Osvaldo Gareca, "terörizm" ve kendi kendisini başkan ilan eden Jeanine Añez'in istifasını talep etmekle suçlanıp tutuklanmıştı

Bunun üzerine ırkçı ve cunta destekçisi "Resistencia Juvenil Cochala (Cochala Gençlik Direnişi)" adlı faşist örgütlenme de darbe karşıtı eylemlerden "intikam alma" amacıyla Zona Sud mahallesine giden su hattını kapattı.

Faşist çetenin sözcüsü, basına yaptığı açıklamada "Su hattını bugün keseceğiz, çünkü eylemciler lüzumsuz enfeksyon noktaları yaratıyor, çöplerimizi atmamıza izin vermiyorlar. Bizler Cochabambalı vatandaşlar olarak harekete geçtik ve su dağıtımına el koyduk" dedi.

Faşist çete valilik ofisinin kapısına tuğla ördü

Motorcu çeteleri şeklinde örgütlenen aynı faşist çete, vanayı kapattıktan sonra MAS üyesi Cochabamba valisi Esther Soria'nın ofisini tuğlayla kapatarak Soria'nın evinin önüne de patlayıcılar bıraktı. Soria'ysa olayın ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik tehditleri kınadı ve sadece halkın seçtiği bir makama iktidarı teslim edebileceğini söyledi.

Cunta ve onun güdümündeki çetelerin baskılarına rağmen Zona Sud halkı atık toplama merkezini hala ellerinde tutuyor ve üç MAS üyesi serbest bırakılmadığı takdirde alanı tamemen kapatmakta kararlı.

Atık toplama merkezinin bölgeye oluşturduğu tehdit

Cochabamba'nın güney bölgesindeki K´ara k´ara ve 15. Bölge, sosyal koşulları ve dolayısıyla salgın bakımından tüm bölgenin en hassas alanlarından biri. 2013 yılında yapılan bir araştırma, erkeklerin yüzde 43'ünün anemiden, çalışmaya katılan 5-12 yaş arası kız çocuklarınınsa kronik yetersiz beslenmeden mustarip olduğunu göstermişti. Nüfusun çoğu gündelik ücretlerle yaşıyor ve bölgede yaşanan su eksikliği, nüfusu özel su tanklarına bağımlı olmaya zorluyor.

Ancak güneydeki diğer mahallelerle paylaşılan bu koşulların yanı sıra, K´ara k´ara'da büyük bir atık toplama merkezi de bulunuyor. Bu devasa çöp alanı o kadar güvensiz bir durumda ki 2016'da Dünya Ekonomik Forumu, alanının dünyadaki en kötü yönetilen 11 atık toplama merkezinden biri olduğunu açıkladı. 2016 yılında çöplükte biriken çöplerin yakılması ve ateşin çevreye yayılmasının ardından 15. Bölge'de 1 yıl sonra yaklaşık 20 bin kişide cilt, solunum ve sindirim hastalıkları ortaya çıktı.

Günde 350 ton çöpün ürettiği bölgenin çevre kirliliği, otuz yıldır bu çöplüğe taşınıyor.