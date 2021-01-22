Çünkü gazetecilik bunu gerektirir: Kırın artık şu kodları sayın bakanım!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman köşesinden gönüllü olduğu aşı deneyi çalışmasıyla ilgili placebo kulisi yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sonuçları açıklama çağrısı yapan Yılman, "Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Yemin ediyorum kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım. Yani hiçbir şeyin hatırı yoksa en azından çoğu insanın cesaret edemediği bir dönemde tüm riskleri alıp çalışmanıza verdiğimiz desteğin hatırı için rica ediyorum. Açıklayın lütfen bizim sonuçlarımızı da!" diye yazdı.

Yılman yazısında, deneyde placebo denk gelen tüm doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelinin ilk dozlarının yapıldığını hatırlatarak, kendi aşılamasının da yapılmasını istedi.

Yılman "Yani hiçbir şeyin hatırı yoksa en azından çoğu insanın cesaret edemediği bir dönemde tüm riskleri alıp çalışmanıza verdiğimiz desteğin hatırı için rica ediyorum. Açıklayın lütfen bizim sonuçlarımızı da!" dedi.

Aşı deneylerinde gönüllü olup kontrol grubunda bulunduğu için aşı olmamış olan yurttaşlara aşılamanın başladığı 13 Ocak'ta mesaj gelmişti. Mesajda ilerleyen günlerde aşı olabilecekleri söylenmişti.