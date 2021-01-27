Cumhuriyetçi senatörlerin çoğu Trump'ın azline karşı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın azli için ABD Senatosu’nda başlatılan ikinci soruşturmada dün yapılan bir oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörden 45’i soruşturmanın usulen bozulması yönünde oy kullandı. Bu durum Senato’da Trump hakkında başlatılan ikinci azil soruşturmasının da başarısızlıkla sonuçlanacağının bir sinyali olarak görülüyor.

Zira Trump’ın azli için Senato'da üçte ikilik çoğunluğun sağlanması yani en az 67 senatörün oyu gerekiyor. Bu da 50 Demokrat partili senatöre Cumhuriyetçilerden en az 17 senatörün de katılmasını gerektiriyor.

'Görev süresi dolduğu için dava bozulmalı' önergesi

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak’taki Kongre binası baskınına ilişkin Trump hakkında "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi Pazartesi günü Senato’ya sunmuştu. Dün Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Trump’ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle davanın anayasaya aykırı olduğu ve usulen bozulması gerektiği yönünde Senato'ya bir önerge sundu. Önerge 55’e 45 oyla reddedildi. Ancak oylama sonucu Trump’ın azli konusunda Cumhuriyetçi senatörlerde egemen olan görüş hakkında da bir fikir verdi. Paul’ün önergesine yalnızca 5 Cumhuriyetçi senatör karşı oy kullandı.

Trump hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin soruşturmasına engel olmak"tan Şubat 2020’de yapılan ilk azil soruşturmasında ise bir Cumhuriyetçi senatör aleyhte oy kullanmıştı.

Gelecek yılki seçimler mi etkiliyor?

ABD basınında Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunluğunun Trump’ın azline karşı tutumu, 2022 yılında yapılacak Senato seçimleriyle ilişkilendirildi. Bu yoruma göre senatörler Trump’ın gelecek yılki seçimlerde “intikam” almasından çekiniyor. Trump’ın “Vatansever Parti” adıyla yeni bir siyasi parti kuracağı yönündeki açıklamalarının da Cumhuriyetçi senatörlerin azil soruşturmasındaki tutumunu etkilediğini belirtiliyor.

Trump hakkındaki azil soruşturması 9 Şubat’ta başlayacak. O tarihe kadar Temsilciler Meclisi’nin iddianamesini tamamlaması ve Trump’ın avukatlarının savunmalarını yazılı olarak Senato’ya iletmesi bekleniyor. Trump azledilmesi halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik vb. hizmetlerden yararlanamayacak, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olamayacak.

Trump ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatılan ilk başkan olmuştu.