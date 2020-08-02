Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi basına kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ABD Başkanlık Seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Parti’den aday gösterileceği Ulusal Kongre’nin Ağustos ayının sonunda toplanacağı, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplantıya basın mensuplarının alınmayacağı açıklandı.

Ulusal Kongre üyesi 336 delege Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde, Trump’ı Cumhuriyetçi Parti’nin resmi başkan adayı olarak belirlemek üzere, 24 Ağustos’ta bir araya gelecek. Başkan adaylarının belirlendiği kongreler geleneksel olarak basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alırken, modern tarihte ilk kez bir kongrenin basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği belirtiliyor.