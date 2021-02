Cumhuriyetçi Partili 2,5 milyon doları geri istiyor

ABD'de 4 Kasım 2020 seçimine yönelik seçmen sahtekârlığı soruşturması süreci için 2,5 milyon dolar veren bir Cumhuriyetçi Partili bağışçı, verdiği parayı geri istedi.

Washington Post'un paylaştığı bir habere göre, True the Vote isimli, seçmen sahtekârlığını ifşa etmeye adandığını açıklayan kuruluşa 2.5 milyon dolar bağış yapan Fred Eshelman parasını geri almak için harekete geçti.



Eshelman'ın True the Vote kuruluşunu seçim gününe kadar duymadığı, ancak seçmen sahtekârlığına dair ihtimalleri düşündüğünde bağış yapmaya gerek verdiği belirtildi.



Eshelman'ın bağışlarını alan True the Vote, seçimde usülsüzlüğe dair birkaç dava açmıştı ancak herhangi bir sonuç alamamıştı. Eshelman, parasını geri alabilmek için harekete geçince kuruluş 1 milyon doları geri ödemeyi teklif etti. Eshelman ise parasının tamamı için dava açtı.



Eshelman, seçimde hâlâ küçük usülsüzlükler olduğunu düşünse de artık "seçim sonucunu değiştirmeye yetecek kadar olmadığını" söyledi.