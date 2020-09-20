Cumhuriyet Başsavcısı nikahtan sonra Saray'a gitti, hediyesini aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dün evlendi.

Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Kocaman ve Dursun nikahtan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti.

Geline düğün hediyesi veren Erdoğan, ardından gelin ve damadın yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.