Cumhurbaşkanlığı'ndan Hamza Yerlikaya açıklaması

Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Haziran 2020’de Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Vakıfbank’a bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Kamuoyunun tepkisini çeken atamanın ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yerlikaya’nın aynı anda Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği yapıp yapmadığını soran Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı danışmanlarının danışmanlık görevlerinin yanı sıra farklı görevleri de devam ettirmelerinin gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hamza Yerlikaya’nın Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yaptığı sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı’na atandığını, 27 Temmuz 2018 tarihinde de Yerlikaya’nın başdanışmanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanması kamuoyunda tepki toplamış, aynı anda üç maaş aldığı iddia edilmişti. Yerlikaya halen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıfbank’taki görevlerini aynı anda devam ediyor.