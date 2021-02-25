Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Ermenistan' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin yaptığı açıklamada "Derin endişe duyuyoruz" dedi.

Altun, Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır. Bu kişiler dünyanın neresinde olursa olsun saldırı altında olabilirler."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter hesabından "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.