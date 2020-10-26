Cumhurbaşkanlığı'ndan Charlie Hebdo açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kapağını kınarken, "Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar" dedi.

Resmi Twitter hesabından bugün (28 Ekim Cuma) yayımlanacak sayının tanıtımını dün yapan Charlie Hebdo, derginin kapağını Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırmıştı. Erdoğan’ı bir kadınla tasvir eden karikatür "Erdoğan özelde çok komik" yazısıyla yayımlamıştı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

"Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet t

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ohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir."

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" açıklaması yaptı.



