Cumhurbaşkanlığından Biden'a 'birlikte çalışalım' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD başkanı seçilen Joe Biden’a ilişkin açıklamada bulundu.

“Biz müteaddid defalar seçimleri kim kazanırsa kazansın diğer ülkelerle olduğu gibi ABD yönetimleriyle de ortak menfaatlerimiz doğrultusunda, yakın bir çalışma ilişkisi içinde oluruz” diyen Fuat Oktay, “Bu çizgimizde bugün de bir değişiklik yok” mesajı verdi.

Fuat Oktay, Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar’ın “Joe Biden’ın ABD başkanı seçilmesinin Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyeceği yorumları yapılıyor.. Biden seçilirse ne olur?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz müteaddid defalar seçimleri kim kazanırsa kazansın diğer ülkelerle olduğu gibi ABD yönetimleriyle de ortak menfaatlerimiz doğrultusunda, yakın bir çalışma ilişkisi içinde oluruz. Bu çizgimizde bugün de bir değişiklik yok. Bir başka deyişle, köklü temellere ve karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkilerimiz esasen partiler ve siyaset üstü bir nitelik taşımakta olup, Türkiye-ABD işbirliği uzun yıllar boyunca gelişmeye devam etmiştir. Bu ortaklık, dönem dönem iniş çıkışlar göstermekle birlikte, bugün de bölgesel ve küresel güven ve istikrarın güvencelerindendir. Kovid salgınının etkisiyle daha da artan belirsizliklere karşı Türkiye-ABD işbirliğinin bölgesel ve küresel önemi daha da artmıştır. Diğer taraftan, ABD ile aramızda bazı konularda görüş ayrılığı bulunduğu da ortadadır. ABD tarafından PKK/YPG’ye verilen açık destek, ABD’nin FETÖ konusunda gerçekleri görmezden gelişi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta verdiğimiz hakkaniyet mücadelesine karşı takınılan tutum gibi konular ABD’nin bölgede izlediği politikalarda müttefiklik ruhuna uymayan birkaç husus olarak önümüzde duruyor.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma çabaları ve Kongre’de verilen yaptırım önergeleri de 70 yıllık Türkiye-ABD işbirliğine ne yazık ki gölge düşürüyor. Bölgemizde yaşanan çatışmalara karşı izlediğimiz politikalarla Türkiye’yi dışarda bırakarak atılmaya çalışılan adımların, yazılan senaryoların hayata geçmesinin mümkün olmadığını tüm dünya görmektedir. İki ülke arasında ekonomik ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik birlikte hareket edilebilecek çok ciddi fırsatlar mevcuttur.

Hem fırsatların değerlendirilmesi hem de sorunların çözülmesine ilişkin yeni dönemde de birlikte çalışılacaktır.”