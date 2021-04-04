Cumhurbaşkanlığı'ndan 'amiral bildirisine' ilişkin açıklama: Siz kimsiniz?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyi hedef aldı.

"Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" diyen Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek!" ifadesini kullandı.