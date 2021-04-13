Cumhurbaşkanlığına alınan 3 arabanın maliyeti 52 milyon TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının maliyetini açıkladı.

Haber Merkezi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etmişti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı makam aracının faturasını paylaşıp, "üçüncü Mercedes siparişinin belgeleri" dedi. 

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığının 30 Mart 2021 tarihli üçüncü Mercedes siparişinin belgeleri

İrsaliye no: 2021656464 Bedeli: 474.950 Avro

Bu patates, soğan değil! Mercedes S600 Guard Türkiye'deki araç fiyatlarıyla kıyaslamak için, fiyatına %220 ÖTV+%18 KDV ekleyiniz..

Sonuç: 1 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 1.232.970,20 Avro TL karşılığı: 11.959.810,94 TL

30 Mart 2021 tarihinde sipariş edilen toplam 3 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 5.380.233,60 Avro, TL karşılığı: 52.188.265,92 TL"

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