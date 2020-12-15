Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda yaptırımlara kınama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada toplantıda kurul üyelerinin 'eğitim-öğretim' ve 'aile kurumu' başlıkları altında istişarelerde bulunduğunu ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını ele aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: