Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Salgının sürecine göre tedbirler artabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınına katıldı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler sürece göre yeniden ele alınacak. Salgının sürecine göre tedbirler azalabilir, artabilir.

Tedbirlere uymak hasta olmaktan hastane yatmaktan iyidir. Lütfen tedbirlere uyalım. Sıkı bir şekilde bu tedbirlere uymamız lazım.

Aşı çalışmalarında da çok aceleci olmamız lazım. İnşallah bunlar başarılı neticeler verecek. Aşının salgını tamamen durdurması için zamana ihtiyaç var.

Reform tartışmaları

-Değişime adapte olmak zorundayız, yeni kanunlar yapmayız. AB perspektifi hala önemli, kaybedilmiş değil. Vatandaşlarımızın demokratik hak ve özgürlüklerini yükseltecek yeni kanunlar yapılacak.

11 Eylül'den sonra ABD'nin aldığı önlemleri hatırlayın. Her demokratik ülkenin gözetmesi gereken bir denge bu. Özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak gerekiyor. Farklı düşünmenin ahlakını koruyarak yapmalıyız.

Arınç'ın Kavala ve Demirtaş çıkışı

-Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Fikirlerini söylüyorlar, fikirlerini Cumhurbaşkanımıza da söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız bir konuyu birçok kişiden dinler.

Bu iki isim üzerinden tartışmak istemem. Meseleyi sadece bu iki kişinin davasına indirgemek istemem. Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım. Sayın Arınç bu şekilde konuştuğunda belki hukuki bir açıdan konuşuyor ama bunu yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil.

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdidi

-Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki süreç ilerliyor. Türkiye'de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. O sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaktır. Sn. Bahçeli'nin Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey. Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması gerekir.

Biden'in seçilmesi

-Biden yönetimi halen şekillenmedi, göreceğiz. Amerikan yönetiminin başında kim olursa olsun, Türkiye'yi göz ardı edebilecek bir yaklaşıma sahip olmaları mümkün değil. Kendi çıkarları için de bu böyledir. Trump gelirken de bir sürü şey söyledi, bir şekilde ilişkiler rayına oturdu. Biden yönetimi de gelse, Trump yönetimi de devam etse, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde 2 tane ulusal güvenlik meselesi var: 1) PKK 2) FETÖ.

Türkiye kenara atılabilecek bir ülke değil. PKK ve FETÖ bizim için ulusal güvenlik meselesidir.

Patriotları almak için ABD ile 6 yıl müzakere ettik. Blöf yaptığımızı sandılar. Ne zaman Ruslarla imza attık, blöf olmadığını anladılar. S-400 ve F-35 sorunu nesnel gerçeklere dayanmıyor.

Görüş ayrılıkları ABD'ni yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi.

KATSA konusu kongrede devam ediyor. Trump bunu imzalayabilir, geri iade edebilir, Biden'a bırakabilir. Yaptırım dili ve yöntemi, özellikle Türkiye gibi bir ülke için yapıcı bir yöntem değil. Türkiye'ye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz.

AB ile ilişkiler

-Türkiye gibi bir ülkeye karşı, Erdoğan gibi bir lidere karşı bu yaptırım tehdidinin sonuç vermeyeceğini kendileri de biliyorlar. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız dedik. Ortak nokta çok fazla uygun iklim inşa edilmeli. AB'nin gündemi tek bir üyenin itirazına indirgenmemeli.

Yunanistan'la sorun yaşamak istemiyoruz. Oruç Reis'in o bölgedeki çalışmaları bu ay sonuna kadar devam edecek. Çalışmaları bittikten sonra başka bölgede de çalışabilir.

Karabağ'da, Libya'da Suriye'de bulunmamız AB için iyidir.

Doğu Akdeniz'de durum

Ortak çalışma yapabiliriz, ortak arama tarama yapabiliriz. Sorunda diplomasiye alan açan her zaman Türkiye oldu. Yaptırımlar daha çok sorun çıkmasına neden olur. Muhalefetin bu mesajlara destek olması gerekir.