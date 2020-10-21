Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Kimin savaş istediği bellidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ’da diplomatik çözüm yok" açıklamasına yanıt verdi. Kalın, "Kimin savaş istediği bellidir" dedi.

Kalın'ın açıklaması şöyle:

"Paşinyan’ın 'Karabağ’da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ sorununun "en azından şu aşamada" diplomatik olarak çözülemeyeceğini söylemişti.